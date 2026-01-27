Соединяю тертый картофель, сметану и пармезан — запекаю в форме. Высокое суфле «Золотистая шапка» — теплый ужин за час. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и в то же время нежного домашнего ужина.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, невероятно пышное и пористое суфле с ярким сырным вкусом и соблазнительной золотистой корочкой, под которой скрывается нежнейшая, тающая текстура.

Для приготовления вам понадобится: 6-7 картофелин, 200 г сметаны, 150 г тертого пармезана (или другого твердого сыра), 4 яйца, соль, молотый мускатный орех, сливочное масло для формы. Картофель очистите, сварите до готовности и разомните в пюре без комочков. Дайте немного остыть. Отделите желтки от белков. В остывшее пюре добавьте сметану, тертый сыр, желтки, соль и мускатный орех. Тщательно перемешайте. Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно вмешайте в картофельную массу. Выложите тесто в смазанную маслом форму и разровняйте. Выпекайте 45-50 минут в разогретой до 180°C духовке. Не открывайте дверцу первые 30 минут! Готовое суфле слегка осядет. Подавайте немедленно, пока оно высокое и горячее.

