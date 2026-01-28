Владелец пекарни «Машенька» рассказал о своих дальнейших планах

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал в беседе с РИА Новости, что в будущем планирует открыть новые точки за пределами Подмосковья. По его словам, это станет возможным, если он найдет подходящую команду.

Мы собираемся развиваться. Все равно об этом думаешь, ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию — это уже процесс, который остановить тяжело. Если набрать команду, мы готовы масштабироваться хоть по всей стране, — отметил Максимов.

При этом он признался, что привык развиваться не быстрыми шагами, а постепенно. По словам предпринимателя, он не хотел бы поставить для себя слишком высокую планку и потерпеть неудачу.

Ранее Максимов рассказал о росте числа откликов на вакансии в пекарню после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Предприниматель отметил, что любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, в том числе с нехваткой кадров.