30 января 2026 в 02:20

Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе

Терапевт Тен: после употребления алкоголя нельзя выходить на мороз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После употребления спиртных напитков не следует выходить на мороз, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, пребывание на улице в состоянии алкогольного опьянения в холодное время года может привести к обморожению и гипотермии.

Зимние пикники с алкоголем — это, пожалуй, самая коварная «забава». Спиртное создает иллюзию тепла, расширяя периферические сосуды. На самом деле тело стремительно теряет тепло, а притупленное внимание не позволяет вовремя заметить признаки обморожения конечностей и лица. Если выпили, ни в коем случае не выходите на сильный мороз и не садитесь за руль. Для согревания следует использовать термос с горячим чаем, поскольку алкоголь и мороз несовместимы. Не забывайте следить за друзьями: если кто-то стал вялым, сонливым и его речь замедлилась, это может быть признаком гипотермии, — предупредила Тен.

Она добавила, что употребление алкоголя на холоде вызывает риск остановки сердца из-за переохлаждения. Кроме того, по словам терапевта, в данном случае возможны резкое снижение иммунитета и развитие пневмонии, а также травмы, полученные при падениях из-за потери координации.

Ранее диетолог Татьяна Залетова порекомендовала во время зимних прогулок употреблять какао, так как оно богато жирами и белками. По ее словам, этот напиток обеспечивает организм энергией на длительное время и способствует выработке тепла.

