Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе

После употребления спиртных напитков не следует выходить на мороз, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, пребывание на улице в состоянии алкогольного опьянения в холодное время года может привести к обморожению и гипотермии.
Зимние пикники с алкоголем — это, пожалуй, самая коварная «забава». Спиртное создает иллюзию тепла, расширяя периферические сосуды. На самом деле тело стремительно теряет тепло, а притупленное внимание не позволяет вовремя заметить признаки обморожения конечностей и лица. Если выпили, ни в коем случае не выходите на сильный мороз и не садитесь за руль. Для согревания следует использовать термос с горячим чаем, поскольку алкоголь и мороз несовместимы. Не забывайте следить за друзьями: если кто-то стал вялым, сонливым и его речь замедлилась, это может быть признаком гипотермии, — предупредила Тен.
Она добавила, что употребление алкоголя на холоде вызывает риск остановки сердца из-за переохлаждения. Кроме того, по словам терапевта, в данном случае возможны резкое снижение иммунитета и развитие пневмонии, а также травмы, полученные при падениях из-за потери координации.
Ранее диетолог Татьяна Залетова порекомендовала во время зимних прогулок употреблять какао, так как оно богато жирами и белками. По ее словам, этот напиток обеспечивает организм энергией на длительное время и способствует выработке тепла.