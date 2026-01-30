Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 01:44

В Сербии изъяли рекордную по объему партию наркотиков

МВД Сербии: задержана крупнейшая партия наркотиков весом пять тонн

Изъятая партия наркотиков Изъятая партия наркотиков Фото: МВД Сербии
Сербская полиция провела масштабную операцию, в результате которой была задержана крупнейшая в истории страны партия наркотиков, сообщил глава МВД и вице-премьер республики Ивица Дачич. В центральном регионе, недалеко от города Крушевац, изъято пять тонн марихуаны, а также арсенал оружия.

Сегодня в исключительной операции управления уголовной полиции изъято около пяти тонн наркотика — марихуаны, четыре автомата, ручной гранатомет. Это рекордная партия наркотиков, задержанная полицией,заявил министр.

Глава МВД отметил, что оценивать ущерб наркобизнесу сложно, но, исходя из рыночной цены, ориентировочная стоимость изъятого может доходит €10 млн (909 млн рублей). В ходе операции были задержаны двое граждан Сербии 1958 и 1986 годов рождения.

Им предъявлены подозрения в производстве, хранении и сбыте наркотиков, а также в незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами. Расследование происхождения наркотиков продолжается. По предварительным данным, они могли поступить от южных соседей страны.

Ранее стало известно, что перевозивший кокаин по указанию россиянки Оксаны Зубаревой капитан корабля Сергей Котловский на судебном заседании заявил, что ему обещали $7 тыс. (526 тыс. рублей) в месяц. По его словам, матросам предложили до $1,7 тыс. (почти 128 тыс. рублей).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

