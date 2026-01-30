В Сербии изъяли рекордную по объему партию наркотиков МВД Сербии: задержана крупнейшая партия наркотиков весом пять тонн

Сербская полиция провела масштабную операцию, в результате которой была задержана крупнейшая в истории страны партия наркотиков, сообщил глава МВД и вице-премьер республики Ивица Дачич. В центральном регионе, недалеко от города Крушевац, изъято пять тонн марихуаны, а также арсенал оружия.

Сегодня в исключительной операции управления уголовной полиции изъято около пяти тонн наркотика — марихуаны, четыре автомата, ручной гранатомет. Это рекордная партия наркотиков, задержанная полицией, — заявил министр.

Глава МВД отметил, что оценивать ущерб наркобизнесу сложно, но, исходя из рыночной цены, ориентировочная стоимость изъятого может доходит €10 млн (909 млн рублей). В ходе операции были задержаны двое граждан Сербии 1958 и 1986 годов рождения.

Им предъявлены подозрения в производстве, хранении и сбыте наркотиков, а также в незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами. Расследование происхождения наркотиков продолжается. По предварительным данным, они могли поступить от южных соседей страны.

