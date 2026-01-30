Как выбрать, неожиданный вред: диетолог ответила на все вопросы о курятине

Курятина — один из самых популярных видов мяса в мире. Она используется в кулинарии различных культур и считается основным источником белка для многих людей. Однако, как и любой продукт, куриное мясо имеет свои плюсы и минусы. Диетолог Елена Хохлова в интервью NEWS.ru рассказала о пользе и неожиданном вреде куриного мяса.

Главное отличие белого мяса от красного

Белое мясо, к которому относится курятина, отличается от красного (например, говядины и свинины) по содержанию миоглобина — белка, который отвечает за транспортировку кислорода в мышцах. При расщеплении миоглобина в кишечнике образуются нитрозамины — канцерогенные для человека вещества. В белом мясе уровень миоглобина ниже, что делает его более мягким и легкоусвояемым для желудочно-кишечного тракта, а также снижает риск возникновения рака кишечника. Кроме того, куриный белок легче для переваривания, поэтому мясо этой птицы считается диетическим продуктом.

Польза куриного мяса

Курятина богата белками, которые являются строительными блоками для мышечной ткани и необходимы для восстановления после физических нагрузок. Это делает ее особенно популярной среди спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем.

Кроме того, куриное мясо содержит витамины группы B (особенно B3 и B6), которые поддерживают обмен веществ и здоровье нервной системы. Фосфор, селен и цинк, которые играют важную роль в иммунной системе и метаболизме, также присутствуют в курятине. Мясо этой птицы богато триптофаном — аминокислотой, отвечающей за выработку серотонина. Кроме того, отварная куриная грудка — отличное снотворное средство, если съесть ее за два часа до сна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие части курицы самые полезные

В курином мясе есть несколько частей: грудка, бедро, крылья и голени. Грудка считается самой полезной, так как содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира. Бедра тоже полезны, но они более жирные. Крылья и голени содержат больше соединительной ткани и жира, но могут быть вкуснее в приготовленном виде.

Накапливают ли куриные бедра антибиотики и гормоны роста

Гормоны роста запрещены на территории России, однако для максимальной безопасности следует покупать курятину у крупных и проверенных производителей. С антибиотиками сложнее — больше всего токсинов, которые могут попасть с кормом и водой, накапливается в жировой ткани. Чаще всего лекарства дают молодым особям, так что следует отдавать предпочтение мясу взрослой курицы, а не цыпленка.

Для того чтобы точно обезопасить себя, следует на один-два часа замочить целую тушку или ее части в подсоленной воде. Кроме того, не следует есть кожу и жир уже готового мяса.

Возраст курицы: что покупать

Возраст птицы влияет на текстуру и вкус. Мясо молодого цыпленка более нежное и мягкое, а мясо взрослой курицы — плотное, с ярко выраженным вкусом. Мясо петуха обычно имеет более насыщенный вкус, но может быть жестче из-за возраста.

Для кого курятина будет вредной

При определенных заболеваниях ЖКТ (например, гастритах или язвах) курятина может стать отличной заменой другим видам мяса благодаря своей легкости и низкому содержанию жира. Она не вызывает сильной нагрузки на желудок и легко усваивается, но, несмотря на множество преимуществ, курятина может иметь свои недостатки. При неправильной термической обработке или домашнем выращивании существует риск заражения сальмонеллой или другими патогенами. Кроме того, людям с аллергией на белок куриного мяса от него придется отказаться.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как выбрать куриное мясо

При выборе курятины важно обращать внимание на внешний вид: мясо должно быть розового цвета без пятен и неприятного запаха. Не покупайте кур с ярким желтым оттенком. Лучше всего выбирать мясо птиц, выращенных на натуральных кормах без добавления гормонов и антибиотиков. Если вы покупаете филе, оно должно быть упругим на ощупь и не иметь слизистой поверхности.

Как правильно готовить курятину

Наилучшие способы приготовления курицы — запекание, варка или гриль. Эти методы позволяют сохранить максимум полезных свойств. Избегайте жарки во фритюре или добавления большого количества масла — это может превратить мясо во вредный продукт.

Курятина — это питательный продукт с множеством полезных свойств. Она является отличным источником белка, витаминов и минералов, особенно для тех, кто следит за своим здоровьем или занимается спортом. Однако важно помнить о возможном вреде и выбирать качественное мясо.

