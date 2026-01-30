Ядерное оружие в Швеции: зачем Стокгольм идет на такой риск под боком у РФ

Швеция начала переговоры с Францией и Великобританией о размещении их ядерных сил на своей территории, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. По его словам, после вступления в НАТО Стокгольм принимает активное участие во всех дискуссиях внутри Альянса, в том числе касающихся «ядерного зонтика». Опрошенные NEWS.ru эксперты называют инициативу шведского руководства рискованной для населения страны. Зачем Стокгольму чужое оружие и создаст ли оно угрозу для России — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Швеции о ядерном оружии

По словам Ульфа Кристерссона, обсуждение вопроса о размещении ядерного оружия в Швеции пока находится на ранней стадии.

«Переговоры пока не очень конкретные. Французское ядерное оружие является исключительно французским, но Париж демонстрирует открытость к диалогу с другими странами», — сказал премьер.

Кристерссон утверждает, что у шведского руководства нет планов применения ядерного оружия. Однако Стокгольм хотел бы его получить, так как такие виды вооружений есть у неких «опасных стран».

Газета The Telegraph сообщает, что получила подтверждение факта аналогичных переговоров между Лондоном и Стокгольмом от главы британского правительства Кира Стармера. По данным СМИ, хотя членство в НАТО уже обеспечивает Швеции защиту, включая ядерную, обращение к возможностям Франции и Британии расценивается местным правительством как способ снизить зависимость от гарантий США.

Почему Швеция сменила риторику

В мае 2022 года правившая на тот момент Социал-демократическая партия Швеции заявила, что страна не намерена размещать на своей территории чужое ядерное оружие, а также военные базы зарубежных государств, даже несмотря на вступление в НАТО. Спустя несколько месяцев это официально подтвердила глава МИД страны Анн Линде, которая в то же время подчеркнула, что Стокгольм намерен полноценно участвовать в работе всех структур Североатлантического альянса.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал планы шведского руководства излишними.

«Думаю, европейские политики сейчас перегибают палку. Надеюсь, они постепенно поймут, что пора остановиться и искать пути компромисса с Россией. Особенно это касается Швеции, которая до недавнего времени не состояла в НАТО, а сейчас ведет себя так, будто готовит свое самоуничтожение. Полная глупость. Обычно страны стараются избегать размещения ядерного оружия на своей территории, а тут Стокгольм сам это предлагает. Думаю, тут проблемы с головой», — указал политик.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил о другом важном нюансе, который почему-то упустили из виду шведские власти.

«Размещение ядерного оружия где бы то ни было прямо запрещено всеми международными договорами, в которых идет речь о мировой безопасности. Другое дело, что Запад их давно обходит: США объясняют, что свои атомные бомбы в Германии, Италии, Нидерландах и прочих странах Европы они держат „временно“. Правда, длится это больше полувека», — заметил собеседник NEWS.ru.

Угрожают ли действия Стокгольма России

В Швеции не скрывают, с чем связаны планы по размещению ядерного оружия в стране. Кристерссон прямо заявил: этот вопрос приобретет особую актуальность в случае войны НАТО и России.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что для РФ дополнительной угрозы пока не появится, а вот Швеция рискнет безопасностью собственных граждан.

«У европейцев старые и потенциально опасные ядерные боеприпасы. Всякое может случиться. Народ это, может, и понимает, но нынешняя шведская власть похожа на руководство „прибалтийских вымиратов“ — без особого интеллекта и заботы о населении», — подчеркнул депутат.

Журавлев в свою очередь отметил: любая страна, получившая ядерный арсенал, с точки зрения РФ автоматически поднимется «на следующую ступень опасности».

«Естественно, Россия внимательно следит за такими случаями. Отношение будет соответствующим — часть дивизионов наших ракет будет направлена на объекты в Швеции. Хотя прежде, когда Стокгольм поддерживал нейтральный статус, такого не бывало», — заметил депутат.

Предоставят ли Швеции «ядерный зонтик»

Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что переговоры Швеции с Британией и Францией действительно приведут к размещению ядерного оружия на ее территории. Хотя сам факт такого диалога — шаг к эскалации напряженности в Европе и усилению ядерного противостояния, отметил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт по ядерным вооружениям, академик Алексей Арбатов.

«Великобритания не сможет ничего разместить на территории Швеции. У нее есть стратегические атомные ракетные подводные лодки — их к шведам никак не переправить. Только если строить там огромную базу, но она будет в Балтийском море — прямо под боком у России. Это, так сказать, подарок нашим противолодочным силам. Да и по деньгам абсолютно не выгодно», — объяснил специалист.

Франция также обладает стратегическими ракетными подлодками. Однако они не могут быть переброшены в Швецию по тем же причинам, что и в случае с Великобританией.

«Также у Парижа есть ударные самолеты Rafale палубного и аэродромного базирования, каждый из которых несет по одной ядерной ракете класса „воздух — земля“. Таких самолетов 50 штук. Теоретически часть из них может быть переброшена в Швецию, но это маловероятно. Переброска вновь будет означать отправку техники к Балтийскому морю, прямо под бок всем российским силам, которые сосредоточены в Калининградской и Ленинградской областях. Вряд ли это рационально и будет одобрено», — резюмировал собеседник.

