В ГД раскрыли возможный ответ России на передачу ядерного оружия Швеции

Россия внимательно следит за действиями стран, которые объявили о планах получить ядерное оружие, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, с точки зрения РФ государства с ядерным потенциалом автоматически поднимаются «на следующую ступень опасности». Речь идет, в частности, о Швеции, которая ведет переговоры о «ядерном зонтике» с Великобританией и Францией.

Отношение будет соответствующим — часть дивизионов наших ракет непременно будет направлена и на шведские объекты, хотя прежде, когда страна поддерживала нейтральный статус, такого никогда не бывало, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что размещение ядерного оружия в безъядерных странах запрещено всеми международными договорами, в которых идет речь о мировой безопасности. Однако Запад много лет обходит эти ограничения, обратил внимание депутат.

США говорят, что свои атомные бомбы в Германии, Италии, Нидерландах и прочих европейских странах держат временно. Правда, длится это уже больше полувека, но формально условия соблюдены. Вероятнее всего, именно так собираются заполучить ядерное оружие и в Швеции, — предположил собеседник.

Ранее академик Алексей Арбатов заявил, что передача ядерного оружия Швеции станет «подарком» для российских вооруженных сил. По его словам, для размещения арсенала Стокгольму придется построить крупную военную базу на Балтике, прямо под боком у РФ.