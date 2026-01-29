Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:05

В ГД раскрыли возможный ответ России на передачу ядерного оружия Швеции

Депутат Журавлев: Стокгольм вынудит РФ нацелить ракеты на ядерные объекты Швеции

Боевая работа РСЗО «Град» Боевая работа РСЗО «Град» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия внимательно следит за действиями стран, которые объявили о планах получить ядерное оружие, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, с точки зрения РФ государства с ядерным потенциалом автоматически поднимаются «на следующую ступень опасности». Речь идет, в частности, о Швеции, которая ведет переговоры о «ядерном зонтике» с Великобританией и Францией.

Отношение будет соответствующим — часть дивизионов наших ракет непременно будет направлена и на шведские объекты, хотя прежде, когда страна поддерживала нейтральный статус, такого никогда не бывало, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что размещение ядерного оружия в безъядерных странах запрещено всеми международными договорами, в которых идет речь о мировой безопасности. Однако Запад много лет обходит эти ограничения, обратил внимание депутат.

США говорят, что свои атомные бомбы в Германии, Италии, Нидерландах и прочих европейских странах держат временно. Правда, длится это уже больше полувека, но формально условия соблюдены. Вероятнее всего, именно так собираются заполучить ядерное оружие и в Швеции, — предположил собеседник.

Ранее академик Алексей Арбатов заявил, что передача ядерного оружия Швеции станет «подарком» для российских вооруженных сил. По его словам, для размещения арсенала Стокгольму придется построить крупную военную базу на Балтике, прямо под боком у РФ.

Госдума
Алексей Журавлев
Швеция
ядерное оружие
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года
Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.