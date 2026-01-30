Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 02:43

В Москве приземлился самолет президента ближневосточной страны

Flightradar24: в аэропорту Внуково приземлился правительственный самолет Ирана

Аэропорт Внуково Аэропорт Внуково Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На фоне неподтвержденных сообщений о возможных ударах США по руководству Ирана правительственный самолет этой страны приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. По некоторым сведениям, на его борту может находиться президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Параллельно ожидается экстренное заявление президента США Дональда Трампа. Также мониторинговые ресурсы передают о переброске американской авиации на Ближний Восток. Ранее она была задействована в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

До этого республиканец сообщил о переброске значительных американских сил в направлении Ирана. Глава Белого дома во время выступления перед сторонниками в штате Айова выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

