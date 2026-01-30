Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 03:12

Трамп анонсировал некие хорошие новости от спецпосланника Уиткоффа

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сделал интригующее заявление о своем спецпосланнике Стиве Уиткоффе. Во время публичного мероприятия в Белом доме он заявил, что у дипломата есть хорошие новости.

Однако никаких деталей или пояснений к этому заявлению Трамп не предоставил. Он представил всем присутствующим своего помощника, ограничившись краткой, но многообещающей фразой.

Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости, — озвучил Трамп.

Уиткофф известен как ключевая фигура в диалоге с рядом международных партнеров, включая Россию. Конкретная тема, к которой относятся «хорошие новости», осталась нераскрытой, что породило множество вопросов о возможных прорывах на внешнеполитическом фронте.

Ранее сообщалось, что на заседании кабинета министров Соединенных Штатов Уиткофф вручил главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс таинственную записку. Журналисты выяснили, что в ней содержалось упоминание о российском лидере Владимире Путине. Содержание касалось недавнего разговора спецпосланника с президентом России. Представители СМИ смогли рассмотреть лишь отдельные элементы документа. Основные моменты остались неразборчивыми.

