Трамп анонсировал некие хорошие новости от спецпосланника Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп сделал интригующее заявление о своем спецпосланнике Стиве Уиткоффе. Во время публичного мероприятия в Белом доме он заявил, что у дипломата есть хорошие новости.

Однако никаких деталей или пояснений к этому заявлению Трамп не предоставил. Он представил всем присутствующим своего помощника, ограничившись краткой, но многообещающей фразой.

Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости, — озвучил Трамп.

Уиткофф известен как ключевая фигура в диалоге с рядом международных партнеров, включая Россию. Конкретная тема, к которой относятся «хорошие новости», осталась нераскрытой, что породило множество вопросов о возможных прорывах на внешнеполитическом фронте.

Ранее сообщалось, что на заседании кабинета министров Соединенных Штатов Уиткофф вручил главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс таинственную записку. Журналисты выяснили, что в ней содержалось упоминание о российском лидере Владимире Путине. Содержание касалось недавнего разговора спецпосланника с президентом России. Представители СМИ смогли рассмотреть лишь отдельные элементы документа. Основные моменты остались неразборчивыми.