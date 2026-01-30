Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

На состоявшейся в Белом доме церемонии подписания указа о расширении государственной помощи некоторым категориям американцев, президент США Дональд Трамп похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа за его работу. Республиканец подчеркнул, что его представитель сейчас очень старается уладить конфликт между Россией и Украиной.

Полагаю, что в этом направлении достигнут значительный прогресс, — отметил Трамп.

Ранее американский президент сделал интригующее заявление о своем спецпосланнике Стиве Уиткоффе. Во время публичного мероприятия в Белом доме он заявил, что у дипломата есть хорошие новости. Однако никаких деталей или пояснений к этому заявлению Трамп не предоставил.

До этого сообщалось, что на заседании кабинета министров Соединенных Штатов Уиткофф вручил главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс таинственную записку. Журналисты выяснили, что в ней содержалось упоминание о российском лидере Владимире Путине. Содержание касалось недавнего разговора спецпосланника с президентом России. Представители СМИ смогли рассмотреть лишь отдельные элементы документа. Основные моменты остались неразборчивыми.