Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 03:32

Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине

Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

На состоявшейся в Белом доме церемонии подписания указа о расширении государственной помощи некоторым категориям американцев, президент США Дональд Трамп похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа за его работу. Республиканец подчеркнул, что его представитель сейчас очень старается уладить конфликт между Россией и Украиной.

Полагаю, что в этом направлении достигнут значительный прогресс, отметил Трамп.

Ранее американский президент сделал интригующее заявление о своем спецпосланнике Стиве Уиткоффе. Во время публичного мероприятия в Белом доме он заявил, что у дипломата есть хорошие новости. Однако никаких деталей или пояснений к этому заявлению Трамп не предоставил.

До этого сообщалось, что на заседании кабинета министров Соединенных Штатов Уиткофф вручил главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс таинственную записку. Журналисты выяснили, что в ней содержалось упоминание о российском лидере Владимире Путине. Содержание касалось недавнего разговора спецпосланника с президентом России. Представители СМИ смогли рассмотреть лишь отдельные элементы документа. Основные моменты остались неразборчивыми.

Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации
В Токио украли набитые деньгами чемоданы
Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки
Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине
Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке
«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС
Перечислены причины, по которым ребенок может не ходить в школу
Трамп анонсировал некие хорошие новости от спецпосланника Уиткоффа
США ввели новый запрет, связанный с нефтью из Венесуэлы и Россией
Ядерное оружие в Швеции: зачем Стокгольм идет на такой риск под боком у РФ
«Мне стыдно»: американские спецслужбы обвинили во лжи Трампу о России
Скандальный развод, планы уйти на СВО, США: как живет Константин Соловьев
Трамп подписал указ о пошлинах из-за Кубы
В Москве приземлился самолет президента ближневосточной страны
«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины
Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе
Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы
«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ
Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.