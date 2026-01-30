Зимняя Олимпиада — 2026
Перечислены причины, по которым ребенок может не ходить в школу

Онищенко: ребенок может не ходить в школу из-за сильного мороза или гриппа

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко пояснил РИА Новости, в каких случаях школьники могут легально пропускать занятия. Речь идет о экстремальных погодных условиях или всплеске сезонной заболеваемости.

Он также напомнил, что для разных климатических зон страны действуют свои температурные нормативы, при которых учеба приостанавливается. Кроме морозов, причиной может стать повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ.

У нас в Москве после -20 градусов уже детей отпускают <…> в Якутии температура другая — там 40, по-моему, градусов, когда дети уже не ходят в школу, — отметил Онищенко.

Академик пояснил, что решение о роспуске отдельного класса принимает директор, если на уроки не пришло 30% учащихся. При карантине в нескольких классах может быть остановлена работа всей школы. Родители в таких случаях обязательно информируются.

Ранее стало известно, что очные занятия в школах Кургана 26 января частично отменили из-за морозов. Дома остались ученики с первого по четвертый класс первой и второй смен. Они присутствуют на уроках дистанционно.

