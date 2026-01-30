Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке Эксперт по ЖКХ Бондарь: зарядка электрокара в многоэтажке чревата штрафом

Зарядка электромобиля в многоквартирном жилом комплексе чревата для владельца крупными штрафами и серьезными рисками, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, самовольное подключение к электросетям дома, являющимся общим имуществом, нарушает жилищное законодательство и правила пожарной безопасности.

В ситуации с зарядкой для машины в многоквартирном доме прежде всего стоит обратить внимание на согласование установки. Согласно статье 36 ЖК РФ, электросети дома считаются общим имуществом. По этой причине требуется решение общего собрания собственников. Также, вероятно, будет необходимо разрешение сетевой организации с обязательной установкой прибора учета. К местам зарядки в подвалах обычно предъявляют серьезные требования. Если жилинспекция обнаружит устройство без протокола общего собрания, владельца заставят демонтировать оборудование. А если инспекторы МЧС усмотрят нарушение правил пожарной безопасности, то по статье 20.4 КоАП РФ могут назначить штраф до 15 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что в случае возгорания после самовольного обустройства места для зарядки электрокара владельцам авто могут грозить многомиллионные штрафы. По его словам, процесс легальной установки зарядной станции, хоть он и занимает несколько месяцев, является единственным способом минимизировать риски и гарантировать безопасность.

Если из-за самовольной зарядки случится перегрузка сети или пожар, ответственность, вероятно, ляжет на плечи владельца. В таких ситуациях суммы взысканий могут достигать миллионов рублей, если пострадает чужое имущество и дорогие автомобили на парковке. На мой взгляд, самым эффективным путем будет сначала получить технические условия в своей управляющей компании. Это поможет понять, есть ли в доме свободные мощности для такой зарядки. Затем стоит провести голосование собственников, если технически возможна установка зарядной станции. Обычно весь путь до работающей установки занимает около трех или четырех месяцев, — резюмировал Бондарь.

Ранее председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач заявил, что доля автомобилей с электродвигателями в России составляет 0,15% от общего числа транспортных средств. По его словам, подобные машины чаще встречаются в мегаполисах, а в небольших городах это единичные экземпляры.