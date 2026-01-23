Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В этой яичнице творог превращается в сыр: нескучный и полезный вариант на завтрак

Этот завтрак стал для меня настоящим открытием. Обычный творог на сковороде ведёт себя совсем иначе — подрумянивается, становится плотным и по вкусу напоминает нежный сыр. Добавляю яйца и любую зелень, которая есть под рукой, — и за 5–7 минут готов сытный, полезный и совсем не скучный завтрак. После такого есть не хочется до самого обеда. Готовлю и в будни, и в выходные — быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты: творог обезжиренный — 80 г, яйца — 2 шт., твёрдый или лёгкий сыр — 30 г, любая свежая зелень — горсть (укроп, петрушка, зелёный лук, базилик), семена — по желанию, соль — по вкусу

Приготовление: разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите творог и слегка обжарьте его на среднем огне, помешивая, пока он не станет более плотным и слегка румяным. Добавьте мелко нарезанную зелень и прогрейте всё вместе 1–2 минуты, чтобы она раскрыла аромат. Яйца слегка взбейте с щепоткой соли, влейте к творогу и аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте тёртым сыром, накройте крышкой и готовьте на слабом огне до желаемой степени готовности яиц. Перед подачей можно посыпать семенами. Если любите более румяную корочку, готовьте без крышки последние пару минут — получится особенно вкусно.

Ранее мы делились рецептом блинов из 5 яиц по бабушкиному рецепту. Готовим и на Масленицу, и в будни.

