Блины из 5 яиц по бабушкиному рецепту: готовлю так на Масленицу и в будни

Этот рецепт мне достался от бабушки, и я готовлю по нему блины уже много лет. Они всегда получаются тонкими, ажурными, с красивыми дырочками — именно такие мы пекли на Масленицу. Но честно скажу: в будни я их люблю не меньше. Тесто простое, без лишних ингредиентов, а результат — как из детства. Главный секрет этих блинов — кипяток. Именно он делает тесто легким и пузырчатым, а сами блинчики — нежными и кружевными.

Ингредиенты: молоко теплое — 250 мл, мука пшеничная или рисовая — 6–8 ст. л., сахар — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., яйца — 5 шт., кипяток — 250 мл.

Приготовление: в миске соедините теплое молоко и муку, хорошо размешайте до гладкости. Добавьте сахар и соль. Вбейте яйца и взбейте венчиком до однородной массы. Теперь важный момент: тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно помешивая тесто. Оно станет жидким, воздушным и с пузырьками. Сковороду хорошо разогрейте и слегка смажьте маслом — только перед первым блином. Выпекайте блины тонким слоем на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте сразу, горячими. С вареньем, сгущенкой или соленой начинкой — они хороши в любом виде.

