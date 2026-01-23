Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Приноровилась печь творожные лодочки на завтрак: простой рецепт, а вкус — на миллион

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти творожные лодочки я начала готовить по утрам, когда надоело одно и то же, а хотелось и сытно, и полезно. Теперь это мой любимый завтрак: делаются просто, выглядят аппетитно и отлично насыщают. Белка много, лишнего — ничего, а начинку можно менять под настроение. Сегодня с фруктами, завтра с ягодами — каждый раз как новый рецепт.

Ингредиенты (на 1 порцию): творог 5% — 100 г, яичный белок — 1 шт., рисовая мука — 30 г (можно пшеничную), ванилин — по вкусу, подсластитель — по вкусу, яичный желток — 1 шт. (для смазывания). Для начинки: мягкий творог 0–1% — 60 г, подсластитель — по вкусу, фрукты или ягоды — по вкусу (нектарин, яблоко, банан, малина).

Приготовление: творог для теста смешайте с белком, мукой, ванилином и подсластителем до однородной массы. Мокрыми руками сформируйте лодочку прямо на пергаменте, слегка приподнимая бортики. Смажьте поверхность желтком. Для начинки соедините мягкий творог с подсластителем, выложите в центр лодочки и сверху разложите тонко нарезанные фрукты или ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом из пачки бекона и помидора. Вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
творог
завтраки
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
