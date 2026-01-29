Зимняя Олимпиада — 2026
Тертый картофель, консервированный лосось и укроп — через 20 минут уже едим. Быстрый пирог-запеканка прямо в сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Тертый картофель, консервированный лосось и укроп — через 20 минут уже едим. Быстрый пирог-запеканка прямо в сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина без лишней посуды.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая картофельная корочка снизу и сочная, ароматная начинка из нежного лосося со свежим укропом внутри.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 крупные картофелины, 1 банка консервированного лосося (240 г), небольшой пучок укропа, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок — это важно для хруста. Лосося разомните вилкой, укроп мелко порубите. Смешайте картофель, лосося, укроп, яйцо, муку, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите всю массу, разровняйте в виде толстой лепешки. Жарьте на среднем огне 7–8 минут под крышкой, пока низ не станет золотистым. Затем аккуратно переверните с помощью тарелки и жарьте еще 6–7 минут без крышки. Подавайте горячим, нарезав на порции, со сметаной или йогуртовым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
