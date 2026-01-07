Атака США на Венесуэлу
Представьте себе идеальный ужин, который не требует ни минуты лишнего времени у плиты. Эта запеканка — воплощение такой мечты: сочный ароматный фарш с луком скрывается под нежнейшим воздушным картофельным пюре, которое в духовке превращается в румяное, похожее на облако покрывало. Это блюдо, где два любимых вкуса соединяются в одной форме, даря потрясающее чувство сытости и домашнего тепла.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 100 мл молока, 70 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности и приготовьте воздушное пюре на горячем молоке со сливочным маслом. Дайте ему немного остыть, затем вмешайте яйца. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности. В смазанную маслом форму для запекания выложите ровным слоем фарш. Сверху аккуратно распределите картофельное пюре, создавая ложкой волны. При желании посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–40 минут до красивой золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть и настояться перед подачей.

