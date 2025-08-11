Названо число погибших из-за удара ЦАХАЛ по палатке журналистов в Газе Al Jazeera: семь человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по палатке журналистов в Газе

Семь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по палатке журналистов возле больницы Аль-Шифа в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera. В заявлении израильской армии говорится, что удар был нанесен по террористу, который выдавал себя за журналиста Al Jazeera и отвечал за организацию ракетных атак.

Среди погибших числятся два корреспондента и два фотографа Al Jazeera. Информация о раненых не приводится.

Ранее стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.

До этого Нетаньяху заявил, что армия страны установит временный контроль над Газой, но конечной целью является передача территории под управление арабских структур, которые смогут гарантировать порядок. Перед передачей управления израильские власти намерены сформировать специальную зону безопасности по периметру территории, добавил он.