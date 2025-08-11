Названы масштабы разрушений в Турции после землетрясения Порядка 16 зданий рухнули в Турции после землетрясения

Поисково-спасательные работы после землетрясения в провинции Балыкесир завершены, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В результате удара магнитудой 6,1 обрушились 16 зданий, один человек погиб.

По данным министра, только в четырех из рухнувших зданий постоянно проживали люди. Спасатели извлекли из-под завалов четверых граждан; 81‑летний мужчина, которого удалось достать, позже скончался.

Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. Оценка ущерба и причины разрушений будут уточняться по мере завершения инспекций и работ на месте происшествия.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. Подземные толчки зафиксировали в 19:53 мск, а местные СМИ сообщили о разрушениях зданий.

До этого на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 33 километров, но данных о том, ощущались ли они в населенных пунктах, не поступало. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.