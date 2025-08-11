Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Ну а почему?»: в ФРГ назвали условие участия Мерца в переговорах

АдГ: для участия в переговорах Мерцу нужно было связаться с Путиным

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование украинского конфликта проходит без ее прямого участия, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц даже не пробовал наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, вместо этого то и дело используя воинственную риторику, передает телеканал ZDF.

Мы жалуемся, что нам не дают права голоса. Ну а почему, собственно? Да потому, что мы и сами не хотим активно вовлекаться, — констатировал политик.

Риторики мало, подчеркнул Крупалла, для того, чтобы Германия была полноправной участницей урегулирования, требовалось это самое участие проявить. Причем в активной и деятельной форме, подытожил он.

Ранее Крупалла отметил, что Мерц должен наладить диалог с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. При этом нужно искать способы с учетом того, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире. Наверняка есть решение, пускай кому-то оно «может не понравиться в плане территориальных уступок», заключил лидер партии.

До этого выяснилось, что Фридрих Мерц надеется на прорыв в урегулировании конфликта на Украине на предстоящей 15 августа встрече президентов России и США на Аляске. Мерц отметил важность прекращения огня и начала мирных переговоров.

