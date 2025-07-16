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16 июля 2025 в 10:14

В России растет заболеваемость опасной инфекцией

Депутат Румянцев: в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доктора медицинских наук депутата Александра Румянцева. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения, из них 948 среди взрослых. Это на 260% больше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что раньше этим болели в основном дети, однако все чаще инфекцию диагностируют у взрослых, причем с повышенным риском летального исхода. Врачи считают, что причина распространения инфекции — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для детей. Кроме того, предлагается обязать работодателей иммунизировать иностранных сотрудников.

Издание напомнило, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, делается на платной основе по желанию. При этом в Москве она проводится обязательно по эпидпоказаниям в случае вспышки.

Ранее врач Андрей Осипов заявил, что первыми признаками опасной для жизни менингококковой инфекции, как правило, становятся повышенная температура и быстро распространяющаяся сыпь. Он отметил, что при инфекции нарушается свертываемость крови.

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