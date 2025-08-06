Уиткофф и Дмитриев ушли из «Зарядья» под саундтрек «Фиксиков»

Уиткофф и Дмитриев ушли из «Зарядья» под саундтрек «Фиксиков»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев покидали парк «Зарядье» под неожиданный саундтрек — известную детскую песню из мультсериала «Фиксики», сообщает Telegram-канал Zvezdanews. По данным источника, мелодия прозвучала случайно — ее включили в парке во время прогулки дипломатов.

Визит Уиткоффа в Москву проходит в рамках продолжающихся российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. Этот визит стал уже пятым с начала 2025 года.

Между тем немецкие аналитики выразили мнение, что визит спецпосланника президента США в Москву может прояснить перспективы урегулирования украинского конфликта. Эта поездка способна дать первые сигналы о возможных закулисных переговорах между РФ и Украиной, но шансы на скорое заключение мирного соглашения все еще остаются минимальными, считают эксперты.

Британский журналист Уоррен Торнтон в свою очередь заявил, что президенту США Дональду Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине следует дать России желаемое. Он отметил, что РФ не примет условия, которые диктуют США.