«Вброс»: ветеран «Альфы» о словах Буданова про проституток-агентов

Слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что разведка страны собирает важные сведения с помощью эскортниц и проституток, являются вбросом и пропагандой, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, такие гражданки Украины в настоящее время сосредоточены в европейских странах.

На сегодняшний момент я не вижу такого ажиотажа по украинским проституткам, потому что они сейчас все находятся в Европе. В России и наших достаточно. Слова Буданова — это просто очередной вброс и украинская пропаганда. У нас есть люди, которые обладают какой-то информацией о тех, как говорится, гражданках Украины симпатичных, которые посылаются якобы на нашу территорию, и у них есть задание войти в контакты и получить какую-то информацию, — пояснил Гончаров.

Ранее Буданов заявил, что сбор украинской разведкой важных сведений с помощью эскортниц и проституток — это распространенная и эффективная практика. По его словам, мужчины в расслабленном состоянии охотнее делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах. Он также подчеркнул, что количество женщин в оперативных подразделениях постоянно растет.