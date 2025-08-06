Япония решила позвать Россию на церемонию памяти жертв бомбардировок США

Япония пригласила Россию и Белоруссию на церемонию памяти жертв бомбардировок США в 1945 году, информирует «Коммерсант». На этой неделе Токио отмечает трагическую дату — 80 лет со дня атак на Хиросиму и Нагасаки. Официальные ведомства РФ и Белоруссии не высказывались насчет визита в Японию своих представителей.

Власти страны, пишет издание, пошли на беспрецедентный шаг после прошлогоднего скандала. Тогда западные послы бойкотировали памятную церемонию. На этот раз власти Хиросимы и Нагасаки отказались от формальных приглашений на траурные мероприятия и дали иностранным дипломатам самим решать, присутствовать или нет.

В 2025 году церемония обещает собрать рекордное число иностранных представителей. Предварительные подсчеты показывают, что на мероприятие могут прибыть порядка 120 гостей, включая Тайвань и Палестину, которых в прошлом никогда не звали на подобные церемонии. Впервые с 2022 года в списке гостей оказались Россия и Белоруссия.

Ранее в США назвали ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней». В честь 80-летия бомбардировок вышла статья, где говорится о том, как благодаря атакам выжили миллионы японцев.