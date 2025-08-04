«Впечатляюще»: в ЕС оценили темпы миграции в РФ из недружественных стран Tages-Anzeiger: число уехавших в РФ граждан из недружественных стран впечатляет

Число иностранных граждан из недружественных западных стран, выразивших желание переехать в Россию, достаточно велико, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. В материале указано, что это, как правило, лица, разделяющие российские духовно-нравственные ценности, и их количество выглядит впечатляюще — около 1,5 тысячи человек.

Для страны с населением 146 млн человек это не так много. Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями, — констатировали авторы материала.

Речь идет об указе президента РФ Владимира Путина, который позволил иностранцам возможность запросить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание (РВП) в РФ, в случае если они не одобряют идеологические установки, распространяемые у них на родине.

Ранее Банк России решил снять ограничения на приобретение иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из недружественных стран, желающих выйти на российский рынок. Регулятор уточнил, что такая мера принята в соответствии с указом президента РФ Путина. При этом вводятся новые правила для зарубежных инвесторов.