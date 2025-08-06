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06 августа 2025 в 11:15

Появилось видео нападения медведя на певицу Гульназ Асаеву в лесу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напавший на певицу Гульназ Асаеву и ее команду во время отдыха в лесу медведь попал на видео, передает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах видно, как зверь выходит из чащи и приближается к месту привала. Позднее Асаева также показала фотографию из машины скорой помощи — на снимке окровавленный мужчина.

Инцидент произошел во вторник, 5 августа, когда артистка со своими близкими отмечала день рождения мужа музыканта Вильдана, известного под псевдонимом Вилли. Отдыхающие разожгли костер и начали готовить еду, запах которой, предположительно, привлек дикое животное.

По предварительным данным, пострадавшим на фото оказался концертный директор Асаевой Вадим Фатхинуров. В каком состоянии он находится, не уточняется.

Ранее в японской префектуре Акита медведь пробрался в центр для людей с ограниченными возможностями и напал на 73-летнюю женщину. Камеры наблюдения зафиксировали момент атаки, но сотрудники не успели предотвратить нападение. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали, а медведь скрылся до прибытия спасателей.

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