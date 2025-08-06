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06 августа 2025 в 11:07

Правосудие настигло оправдывавшего теракт в «Крокусе» россиянина

Мужчину из Красноярского края задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярском крае задержан местный житель за публикации в соцсетях, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле», сообщила прокуратура региона. Уголовное дело возбуждено по статье о пропаганде терроризма и призывах к насилию.

По данным ведомства, 58-летний мужчина из поселка Новоселово оставлял провокационные комментарии в мессенджерах и соцсетях. В октябре 2022 года он призывал уничтожать военкоматы, а в марте 2024-го оправдывал действия террористов, напавших на концертный зал.

Под постом о трагедии в «Крокус Сити Холле» во «ВКонтакте» он разместил очередное провокационное сообщение, на этот раз оправдывающее действия террористов. Правоохранители задержали мужчину, — говорится в официальном заявлении.

Ему грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Расследование продолжается, уточнили в прокуратуре Красноярского края.

Ранее следствие установило, что организаторы теракта выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. 24 февраля 2024 года деньги были переведены на счет одного из участников группировки Шахромджона Гадоева, который доставил из Дагестана в Подмосковье три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов. Это оружие затем передали непосредственным исполнителям нападения.

Теракт 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек. Все четверо непосредственных исполнителей были задержаны при попытке бегства на Украину, позднее задержаны и другие соучастники. Расследование продолжает выявлять новые детали подготовки этого преступления.

Россия
Красноярский край
Крокус Сити Холл
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