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05 августа 2025 в 18:12

Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода весом 300 кг рискует умереть от опасной инфекции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода по имени Вячеслав, чей вес достигает почти 300 килограммов, в разговоре с NEWS.ru поделился, что может умереть от опасного заболевания. По словам собеседника издания, причиной является не ожирение, а смертоносная инфекция.

27-летний Вячеслав, выросший в детдоме и работавший санитаром, сейчас борется за жизнь – его вес приближается к 300 кг, а случайная травма ноги обернулась смертельно опасной инфекцией. Когда-то помогавший другим, теперь он сам оказался в беде — мужчину уволили с работы, а коллеги бросили его и забыли.

Вячеслав рассказал, что соцзащита также никак не реагирует на его проблему. Он признался, что очень хочет избавиться от опасного недуга, найти девушку и создать полноценную семью.

Ранее стало известно, что количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард. В 2022 году ожирение выявили у почти 160 миллионов детей и подростков, что в пять раз больше, чем в 1990-м. Среди взрослых за последние три десятилетия доля страдающих ожирением женщин выросла более чем вдвое, а мужчин — почти втрое. При этом число людей с недостаточным весом значительно сократилось.

Россия
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