Польша бьет тревогу из-за одного российского самолета в зоне СВО Interia: Россия стала чаще задействовать Су-57 для ударов по позициям ВСУ

Для ударов по позициям украинской армии Вооруженные силы России стали активнее применять Су-57, сообщает польское издание Interia. Эти самолеты, против которых ВСУ не могут бороться, используют новейшее оружие.

Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57, — говорится в материале.

Ранее западные СМИ сообщили о возможном оснащении российского истребителя пятого поколения Су-57 модернизированной версией гиперзвуковой ракеты «Циркон». Публикация последовала после заявления генерал-лейтенанта Александра Максимцева, главнокомандующего ВКС России, о вооружении этих самолетов гиперзвуковыми ракетами. Еще в 2023 году появлялись сообщения о разработке компактной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» специально для Су-57.

Также журналисты писали, что возможный отказ Индии от американских истребителей F-35 в пользу российских Су-57 связан с надежностью России как партнера в военно-техническом сотрудничестве. Бывший маршал авиации Индии Анил Чопра в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что у его страны практически нет альтернатив российским боевым самолетам.