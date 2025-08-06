Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 11:08

Польша бьет тревогу из-за одного российского самолета в зоне СВО

Interia: Россия стала чаще задействовать Су-57 для ударов по позициям ВСУ

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для ударов по позициям украинской армии Вооруженные силы России стали активнее применять Су-57, сообщает польское издание Interia. Эти самолеты, против которых ВСУ не могут бороться, используют новейшее оружие.

Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57, — говорится в материале.

Ранее западные СМИ сообщили о возможном оснащении российского истребителя пятого поколения Су-57 модернизированной версией гиперзвуковой ракеты «Циркон». Публикация последовала после заявления генерал-лейтенанта Александра Максимцева, главнокомандующего ВКС России, о вооружении этих самолетов гиперзвуковыми ракетами. Еще в 2023 году появлялись сообщения о разработке компактной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» специально для Су-57.

Также журналисты писали, что возможный отказ Индии от американских истребителей F-35 в пользу российских Су-57 связан с надежностью России как партнера в военно-техническом сотрудничестве. Бывший маршал авиации Индии Анил Чопра в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что у его страны практически нет альтернатив российским боевым самолетам.

Су-57
авиация
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале самосвал выехал под поезд
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.