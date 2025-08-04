На Западе поразились модифицированному «Циркону» для Су-57 MWM: истребитель Су-57 мог получить модифицированный гиперзвуковой «Циркон»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон», сообщает Military Watch Magazine. Так в издании прокомментировали заявление главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенанта Александра Максимцева о вооружении Су-57 гиперзвуковыми ракетами.

В журнале напомнили, что о создании прототипа гиперзвуковой малогабаритной ракеты класса «воздух — поверхность» для истребителя СМИ сообщали еще в 2023 году. По оценке издания, вероятнее всего, вооружение разработано на основе гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая создана для подлодок и кораблей ВМФ России.

«Циркон» способен разгоняться до 9 чисел Маха. Его дальность полета составляет 1000 километров, что превосходит возможности западной противокорабельной сверхзвуковой ракеты Standard Missile 6. Интеграция «Циркона» с Су-57 «может значительно увеличить угрозу» флоту противника, особенно в связи с прогнозируемым увеличением парка этих истребителей к концу 2030-х годов, отметили в издании.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что американская техника не сможет остановить истребитель ВКС России Су-57. Журналисты считают, что западные истребители проиграли российским аналогам. Они также ссылаются на заявления первого заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта. По его словам, поставки истребителей Су-57 с гиперзвуковым оружием в войска наращиваются.