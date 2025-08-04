«Москва смотрит в будущее»: назван истребитель ВКС РФ, которому нет равных L’Antidiplomatico: техника из США не может остановить российский Су-57

Американская техника не может остановить истребитель ВКС России Су-57, сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico. Журналисты считают, что западные истребители проиграли российским аналогам.

Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее, — говорится в материале.

Журналисты ссылаются на заявления первого заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей Су-57 с гиперзвуковым оружием в войска наращиваются.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что боевые возможности Су-57 повысятся за счет новых технических решений. По оценке аналитиков, самолет может получить удлиненный планер — это усилит подъемную силу и улучшит устойчивость на сверхзвуковой скорости. Ожидается, что модернизированный Су-57 получит возможность использовать новые виды вооружений, в том числе обновленную версию ракеты дальнего действия класса «воздух — воздух» Р-77М. Кроме того, в истребителе будет применена нашлемная система наведения, которая передает пилоту всю необходимую информацию.