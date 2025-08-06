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06 августа 2025 в 11:06

Россиян предупредили, какую рыбу нельзя запекать в фольге

В Рыбном союзе предостерегли от запекания скумбрии в фольге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жирную рыбу с резким запахом, в том числе скумбрию, сельдь и сардину, не следует запекать в фольге, пишет LIFE.ru со ссылкой на Рыбный союз. Такой способ приготовления может лишь испортить вкус. В фольге жир может горчить или застаиваться, пояснили специалисты.

Как подчеркнули эксперты, такой способ приготовления также не подходит и для рыбы с толстой шкурой и плотной текстурой, например палтуса или сома. Если готовить ее в фольге целиком, то она плохо пропечется в середине, а шкура потеряет свой хруст и вкус.

Россиян также предостерегли от подобного запекания морепродуктов: креветок, кальмаров, осьминогов и гребешков. Они в таком случае получаются вареными или даже резиновыми.

Диетолог Нурия Дианова ранее заявила, что употребление морепродуктов и орехов помогает снизить смертность среди пожилых людей. По ее словам, это доказали исследования испанских ученых, которые изучали связь приверженности средиземноморской диете с продолжительностью жизни.

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