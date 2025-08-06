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06 августа 2025 в 11:00

Житель Горловки пострадал от подрыва противопехотной мины ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Горловки подорвался на противопехотной мине «Лепесток», сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько. По его словам, такими минами Вооруженные силы Украины дистанционно минируют территорию региона.

В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ «Лепесток» в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, — написал мэр.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что ВСУ регулярно применяли запрещенные виды вооружения против жителей региона. По ее словам, в частности, использовались боеприпасы с кассетной частью, химическое оружие и запрещенные Оттавским договором противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Морозова уточнила, что произошло уже 186 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей. В трех случаях полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

В конце июля врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров сообщил, что военные саперы разминировали более 67 тысяч гектаров в регионе. Он уточнил, что порядка 636,7 тысячи взрывоопасных предметов уничтожено. Разминировано 53 населенных пункта. Работы продолжаются в семи поселениях.

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