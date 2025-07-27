Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР

ВСУ регулярно применяли запрещенные виды вооружения против жителей ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. По ее словам, в частности, использовались боеприпасы с кассетной частью и химическое оружие.

Можно выделить боеприпасы с кассетной частью, химическое оружие, ну и конечно же запрещенные Оттавским договором противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Последние ВСУ умышленно разбрасывали в центре Донецка, — отметила Морозова.

Собеседница агентства добавила, что эти мины детонируют до сих пор, последний случай был зафиксирован 9 июля. В целом, уточнила она, произошло уже 186 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей. В трех случаях полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

В четверг, 24 июля, стало известно о взятии российскими войсками Новоэкономического и Зверево в ДНР. В Минобороны России сообщили, что в операции участвовали военные группировки войск «Центр».

Военкор Александр Коц уверен, что это позволит перерезать снабжение ВСУ. По его словам, ВС России также смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».