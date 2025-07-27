Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 06:25

Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что ВСУ применяли запрещенные виды вооружения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ регулярно применяли запрещенные виды вооружения против жителей ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. По ее словам, в частности, использовались боеприпасы с кассетной частью и химическое оружие.

Можно выделить боеприпасы с кассетной частью, химическое оружие, ну и конечно же запрещенные Оттавским договором противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Последние ВСУ умышленно разбрасывали в центре Донецка, — отметила Морозова.

Собеседница агентства добавила, что эти мины детонируют до сих пор, последний случай был зафиксирован 9 июля. В целом, уточнила она, произошло уже 186 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей. В трех случаях полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

В четверг, 24 июля, стало известно о взятии российскими войсками Новоэкономического и Зверево в ДНР. В Минобороны России сообщили, что в операции участвовали военные группировки войск «Центр».

Военкор Александр Коц уверен, что это позволит перерезать снабжение ВСУ. По его словам, ВС России также смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».

ВСУ
ДНР
Донецк
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА
Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине
Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР
Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР
Быстрый завтрак за 15 минут: ленивые хачапури из творога на сковороде
Рубио раскрыл имя одного из кандидатов в президенты США в 2028 году
День Крещения Руси 28 июля: почему это важная дата
ВСУ пустились в бегство, атака «Гераней»: успехи ВС РФ к утру 27 июля
Лесной пожар разгорелся у города-миллионника в Турции
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Деньги никто не вернет: как не попасть впросак при покупке авто за рубежом
Юрист рассказал, как можно получить штраф за ремонт авто на даче
Дроны «Герань-2» атаковали объекты в Харькове
Стало известно, как террористы подожгли здание «Крокуса»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 июля
Зеленский объяснил свою промашку с законом о НАБУ
Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине
В Армении запланировали демонтаж и перенос памятника участникам ВОВ
Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.