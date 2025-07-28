Сотни тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в российском регионе В Курской области разминировали свыше 67 тысяч га

Военные саперы разминировали более 67 тысяч га в Курской области, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве врио замгубернатора Владимир Базаров. Порядка 636,7 тысячи взрывоопасных предметов уничтожено.

Всего на территории Курской области с начала проведения этих работ разминировано 67 200 га. За предыдущую неделю — 3140 га разминировано. Обезврежено за прошлую неделю — 21 000 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения этих работ обезврежено 636 700 взрывоопасных предметов, — сказал Базаров.

По его словам, к настоящему моменту разминировано 53 населенных пункта. Работы продолжаются в семи поселениях.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мирный житель деревни Обеста Рыльского района погиб результате атаки ВСУ. По его словам, противник совершил атаку рядом с местным клубом. Он выразил родным погибшего свои соболезнования. Хинштейн также напомнил, что нахождение в приграничных районах Курской области остается небезопасным.

До этого появилась информация о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало.