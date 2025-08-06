В МИД РФ назвали число погибших из-за атаки ВСУ по Судже Мирошник: во время пребывания ВСУ под Курском погибли более 400 мирных жителей

1030 гражданских лиц пострадали, 351 погиб во время пребывания ВСУ в городе Судже и ряде других населенных пунктов курского приграничья с августа 2024 года по март 2025-го, сообщил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что среди пострадавших и погибших есть также дети.

Среди пострадавших около 40 детей с ранениями различной тяжести и один погибший ребенок. Это данные Министерства здравоохранения, — отметил собеседник.

Часть жителей приграничья числится пропавшими без вести, но нет точной информации об их смерти, поэтому в данную статистику, добавил Мирошник, они не вошли. Он уточнил, что в некоторых населенных пунктах от 30 до 50% жителей не дождались освобождения и погибли.

В отдельных населенных пунктах, оказавшихся под украинской оккупацией, от 30 до 50% остававшихся там жителей не дожили до освобождения. Часть погибли от отсутствия медицинской помощи, часть от осколочных ранений при налетах беспилотников. Кого-то боевики увезли в неизвестном направлении, кого-то расстреляли, — резюмировал представитель МИД РФ.

Он напомнил, что сегодня, 6 августа, исполняется год со дня вторжения боевиков ВСУ в город Суджу Курской области и населенные пункты рядом.

Ранее Мирошник сообщил, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время оккупации ВСУ Суджи и других населенных пунктов, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Профильным органам предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Также он рассказал о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время оккупации этих территорий. По его словам, украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.