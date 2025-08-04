«Трижды покоривший космос»: герой России и Казахстана ушел из жизни

На 74-м году жизни скончался летчик-космонавт Талгат Мусабаев — Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана, сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.

Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний, — говорится в сообщении.

Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области. Службу в космическом отряде начал в 1991 году. Он участвовал в трех космических миссиях — в 1994, 1998 и 2001 годах, в том числе командовал первой российской экспедицией посещения Международной космической станции. Общая продолжительность его полетов составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.

Заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, олимпийский призер 1988 года и чемпион мира Владимир Попов ушел из жизни в Омске в возрасте 63 лет. Спортсмен родился 1 января 1962 года в Барнауле. Завершив карьеру, он четыре года тренировал детей в Швеции, а затем несколько лет жил и работал в Австралии, после чего вернулся в родной город.