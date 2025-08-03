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03 августа 2025 в 23:23

Бронзовый призер Олимпиады умер в возрасте 63 лет

Бронзовый призер Олимпиады борец Попов умер в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира Владимир Попов скончался в Омске, передала федерация спортивной борьбы региона. В публикации говорится, что мужчине было 63 года.

2 августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов — заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион СССР, — отметили авторы сообщения.

Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле. После завершения спортивной карьеры четыре года тренировал детей в Швеции, несколько лет жил и работал в Австралии, затем вернулся в Омск.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави умер в возрасте 72 лет. Экс-спортсмен последние пять лет боролся с деменцией. Кави, включенный в Международный зал боксерской славы в 2004 году, завершил карьеру с впечатляющим рекордом: 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений и 1 ничья в 53 профессиональных боях.

До этого венгерский бодибилдер двукратный абсолютный победитель турнира Superbody Бела Кати умер после неудачного падения с велосипеда, ему было 46 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Кипре 31 июля. Спортсмен отправился на велопрогулку и при падении получил смертельную травму головы. Его тело обнаружили случайные прохожие на обочине дороги.

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