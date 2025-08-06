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06 августа 2025 в 11:02

Раскрыта причина взрыва в Тульской области, унесшего жизни четырех человек

Взрыв в поселке Куркино под Тулой произошел из-за ссоры четырех мужчин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв в поселке Куркино Тульской области произошел в результате ссоры четырех мужчин, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным правоохранителей, участникам конфликта было 52, 33, 29 и 24 года, никто из них не выжил.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На место происшествия выезжал прокурор Тульской области Сергей Зеленцов. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», владелец гранаты, сорвавший чеку, считал себя местным «криминальным авторитетом». Он неоднократно был судим, в том числе за вымогательство, кражу и причинение особо тяжкого вреда.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство, произошедшее на берегу реки Клязьмы в 2010 году. Мужчина заколол именинника шампуром во время празднования дня рождения, а одну из женщин ударил ногой в живот.

До этого в Красноярске было возбуждено уголовное дело против местного жителя, пытавшегося организовать убийство собственного отца. Молодой человек планировал нанять киллера, чтобы избавиться от родительского контроля.

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