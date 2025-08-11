Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 01:54

Тунберг анонсировала «самую масштабную попытку» прорвать блокаду Газы

Тунберг хочет повторить попытку прорвать блокаду Газы с помощью десятков судов

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа. При этом девушка подчеркнула в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что на этот раз будут задействованы несколько десятков судов.

Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании, — написала Тунберг.

Активистка уточнила, что также работает над организацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев. Они должны состояться в 44 странах.

Ранее правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян предположил, что Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа. Он указал, что России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать.

сектор Газа
Грета Тунберг
испанка
активисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный музыкальный журналист
«Не рекомендую верещать»: в Киеве набросились на Зеленского
«Ну а почему?»: в ФРГ назвали условие участия Мерца в переговорах
Луна может помешать россиянам увидеть звездопад Персеиды
Тунберг анонсировала «самую масштабную попытку» прорвать блокаду Газы
Названа сумма, которая требуется россиянину для чувства обеспеченности
«Зайцы, куропатки, фазаны»: ВСУ стали раскидывать мины-ловушки на дорогах
Названо число погибших из-за удара ЦАХАЛ по палатке журналистов в Газе
«Открытое пренебрежение»: Полянский озвучил позицию РФ по шагам Израиля
Собирали $50 млн в день: где Мавроди спрятал миллиарды МММ, кому достались
ЦАХАЛ нанесла смертельный удар по палатке журналистов в секторе Газа
Москву пытался атаковать еще один украинский дрон
Солнце выбросило в космос сгусток плазмы
Приметы на Калинов день, 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды
Военкор Коц прокомментировал заявление Вэнса о встрече Путина с Трампом
«Угрожает будущему»: в РПЦ назвали новый вызов для России
Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Сочи»
Лидеры ЕС придумали способ использования активов России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 августа 2025 года
Бизнесменам запретят вести деятельность на землях дачников
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.