Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа. При этом девушка подчеркнула в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что на этот раз будут задействованы несколько десятков судов.

Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании, — написала Тунберг.

Активистка уточнила, что также работает над организацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев. Они должны состояться в 44 странах.

Ранее правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян предположил, что Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа. Он указал, что России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать.