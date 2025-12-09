Идеальный десерт для чаепития: тарталетки, от которых невозможно отказаться

Приготовьте лимонный курд: в сотейнике взбейте 2 яйца и 80 г сахара. Вмешайте 80 мл лимонного сока и цедру одного лимона. Добавьте 50 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Варите на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, 5–7 минут до загустения. Процедите массу через сито и остудите под пленкой. Взбейте 100 мл жирных сливок с 1 ч. л. ванильного сахара до устойчивых пиков. Аккуратно соедините остывший курд со сливками. Наполните тарталетки кремом, сверху выложите горсть смеси ягод: малины, черники и ежевики. Слегка присыпьте сахарной пудрой. Освежающая кислинка цитруса и нежность сливок идеально дополняются сочными летними ягодами.

