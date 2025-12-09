Раскрыто, почему Елена Зеленская не хотела видеть мужа президентом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не хотела, чтобы ее супруг становился главой государства, сообщил NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. По его мнению, она лучше понимала, чем все это может в действительности закончиться.

Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом. Я даже помню информацию о том, что на каком-то этапе она отговаривала его от этой роли. Возможно, у нее, как у женщины, срабатывал инстинкт самосохранения, и, мне кажется, она лучше Зеленского понимала, чем все это может в действительности закончиться, — предположил Килинкаров.

По его словам, Зеленская проявила себя в дальнейшем как достаточно самоуверенная особа с характером.

По крайней мере, из ее выступлений становится понятно, что она играла не последнюю роль как в судьбе Зеленского, так и в процессах, происходивших на Украине, — отметил политолог.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленская была причастна к делу бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, участником коррупционной схемы была близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.