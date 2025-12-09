ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:34

Раскрыто, почему Елена Зеленская не хотела видеть мужа президентом

Килинкаров: Зеленская не желала мужу стать президентом, предвидя риски

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не хотела, чтобы ее супруг становился главой государства, сообщил NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. По его мнению, она лучше понимала, чем все это может в действительности закончиться.

Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом. Я даже помню информацию о том, что на каком-то этапе она отговаривала его от этой роли. Возможно, у нее, как у женщины, срабатывал инстинкт самосохранения, и, мне кажется, она лучше Зеленского понимала, чем все это может в действительности закончиться, — предположил Килинкаров.

По его словам, Зеленская проявила себя в дальнейшем как достаточно самоуверенная особа с характером.

По крайней мере, из ее выступлений становится понятно, что она играла не последнюю роль как в судьбе Зеленского, так и в процессах, происходивших на Украине, — отметил политолог.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленская была причастна к делу бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, участником коррупционной схемы была близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.

