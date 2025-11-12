Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:18

Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов

Акинфеев: документальное кино о спортсменах лучше книг передают эмоции человека

Игорь Акинфеев

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации своей книги «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» объяснил, почему не читал автобиографии других спортсменов. По его мнению, с помощью документальных сериалов лучше считываются реальные эмоции человека. Слова Акинфеева передает корреспондент NEWS.ru.

Я не читал биографии других спортсменов. Для меня лучше посмотреть сериал. Мне очень понравилось про Майкла Джордана, «Чикаго Буллз». Это гениальные вещи. Мне кажется, книга не передаст всех нюансов и живых эмоций. Ты видишь, что кто-то ругается в раздевалке, кинул стакан с водой. Мы должны читать, книги нужны в жизни, но мне проще посмотреть такие тонкости, — сказал Акинфеев.

Ранее Акинфеев рассказал, что позитивно относится к нововведениям в футболе в виде системы VAR и автоматической фиксации гола. Единственное, что мешает ему играть в футбол — правила, которые усложняют игру вратаря. Акинфеев назвал этот момент «дискриминацией вратарей».

