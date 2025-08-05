Косметическая процедура обернулась для женщины гниющим подбородком DM: в США у женщины начал гнить подбородок из-за косметической процедуры

В США у женщины начался некроз тканей подбородка после бесплатной косметологической процедуры, сообщает Daily Mail. В итоге 29-летняя Габриэла Перейра, которая оказывала некачественные услуги, попала под арест. Ее обвиняют в 20 случаях незаконной медицинской практики.

Сам инцидент произошел в салоне красоты Tonya Beauty, расположенном в Орландо. Клиентка заведения Келли Коэльо, работающая уборщицей в отеле, обратилась за процедурой коррекции «второго подбородка». По информации адвоката потерпевшей, Перейра предложила бесплатную лазерную обработку в обмен на рекламные фото «до и после» в соцсетях салона.

В ходе расследования выяснилось, что Перейра не имела медицинской лицензии, хотя представилась квалифицированным специалистом. Во время сеанса лазерный аппарат воздействовал на кожу слишком долго, что вызвало серьезные ожоги, волдыри и последующий некроз тканей.

Ранее косметолог-дерматолог Татьяна Баллирано предостерегла от проведения операции по удалению комков Биша. Специалист объяснила, что желаемый эффект утонченности лица сохраняется не так долго, а впоследствии могут возникнуть серьезные осложнения — атрофия тканей и формирование фиброзных узлов.