18 декабря 2025 в 13:00

Семья отказывается от котлет: попробовали эти шарики в сливочной заливке — простой рецепт из фарша

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Куриные шарики — прекрасный пример того, как простые ингредиенты превращаются в невероятно нежное, сочное и ароматное угощение. Мясо пропитывается сливочным вкусом и остаётся удивительно мягким внутри. Идеальный гарнир к такому блюду — воздушное картофельное пюре или рассыпчатый рис.

Ингредиенты: куриное филе– 500 грамм, луковица – 1 штука, яйцо – 1 штука, чеснок – 3 зубчика, сливки 10-20% – 200 мл, сыр твёрдый – 150 грамм, соль, свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление: куриное филе и луковицу мелко порубите ножом или измельчите в блендере до состояния мелкого фарша. В получившуюся массу добавьте яйцо, соль, перец и тщательно вымешайте. Сформируйте небольшие, размером с грецкий орех, шарики. Форму для запекания слегка смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите куриные шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут. Для соуса натрите сыр на средней тёрке, смешайте его со сливками и чесноком, пропущенным через пресс. Достаньте форму из духовки, равномерно полейте шарики сырно-сливочным соусом. Верните в духовку ещё на 15-20 минут, пока соус не слегка загустеет, а шарики не зарумянятся. Подавайте горячими, полив соусом из формы.

Ранее мы делились рецептом цыпленка табака по-грузински. Вкусный и простой рецепт на Новый год — секрет, как сделать хрустящую корочку на сковороде.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
