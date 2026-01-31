Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы

Посетители бассейна «Чайка» во время морозов

Жителей и гостей Москвы пригласили отдохнуть в бассейн «Чайка» — спортивно-оздоровительный комплекс в центре города. Он работает ежедневно.

Главная особенность «Чайки» — просторные бассейны под открытым небом с подогревом воды и панорамным видом на окружающую городскую среду. В комплекс входят несколько бассейнов: 50-метровый олимпийский, 25-метровый для прыжков в воду и дайвинга и детский глубиной 0,6–0,9 метра.

Помимо плавания, гости могут воспользоваться тренажерным залом, сауной, гидромассажем, каскадным душем «Падающий водопад» и другими спа-услугами. Регулярно проводятся групповые занятия по фитнесу, аквааэробике и йоге, а также спортивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Яркие кадры с отдыха в «Чайке» — в галерее NEWS.ru.