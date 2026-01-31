В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке Полиция Венгрии: семь школ получили сообщения с угрозами на украинском языке

В Венгрии семь школ и девять государственных учреждений получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщили в главном полицейском управлении страны. Отмечается, что все угрозы были на украинском языке. При этом никаких опасных предметов не было обнаружено.

В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступили электронные письма с угрозой взрыва на украинском языке, — говорится в сообщении полиции.

Ранее жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

До этого сообщалось, что силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. При этом в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Также стало известно, что анонимный звонок о минировании привел к эвакуации людей из комплекса «ВТБ Арена» в Москве. На момент поступления угрозы в здании проходил концерт и функционировал торговый центр «Арена Плаза». После этого поступило сообщение о возможном подрыве объекта.