Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 14:43

В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке

Полиция Венгрии: семь школ получили сообщения с угрозами на украинском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Венгрии семь школ и девять государственных учреждений получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщили в главном полицейском управлении страны. Отмечается, что все угрозы были на украинском языке. При этом никаких опасных предметов не было обнаружено.

В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступили электронные письма с угрозой взрыва на украинском языке, — говорится в сообщении полиции.

Ранее жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

До этого сообщалось, что силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. При этом в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Также стало известно, что анонимный звонок о минировании привел к эвакуации людей из комплекса «ВТБ Арена» в Москве. На момент поступления угрозы в здании проходил концерт и функционировал торговый центр «Арена Плаза». После этого поступило сообщение о возможном подрыве объекта.

Венгрия
взрывы
полиция
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал риски обвала рубля
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.