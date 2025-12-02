Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 18:29

В Верховный суд России направили жалобу по делу Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жалоба на судебные решения по иску артистки Ларисы Долиной к Полине Лурье поступила в Верховный суд России, сообщили в пресс-службе суда ТАСС. Там добавили, что она будет рассмотрена в установленном порядке.

Поступила [жалоба], она будет рассмотрена в установленном порядке, — сообщили в суде.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал профильные комитеты активно включиться в решение проблемы, связанной с так называемой схемой Долиной. Он подчеркнул необходимость совместных усилий для выхода из сложившейся ситуации. Спикер заявил, что многие граждане остались без денежных средств и жилья.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, звание народной артистки может не спасти репутацию Долиной после скандала с недвижимостью. Он считает, что молчание исполнительницы и ее равнодушие к происходящему только ухудшают ее положение. Рудченко предположил, что благотворительные акции не помогут исправить ситуацию.

Скандал вокруг сделки с недвижимостью Долиной стал самым значительным негативным событием в блогосфере в 2025 году. Суммарный охват публикаций по этой теме приблизился к 100 млн просмотров.

