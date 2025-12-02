Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета

АБА: скандал вокруг Долиной стал крупнейшим негативным событием в 2025 году

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скандал вокруг сделки с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной стал крупнейшим негативным событием блогосферы в 2025 году, об этом свидетельствуют результаты исследования «Ассоциации блогеров и агентств». Общие охваты публикаций на данную тему приблизились к 100 млн просмотров, передает ТАСС.

Фактически можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. Суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 млн просмотров, — подсчитали аналитики.

Ранее концертный директор Сергей Лавров заявил, что пострадавшая от мошенников Долина могла бы «отбить» стоимость своей квартиры за полтора месяца при условии, что вернула бы 112 млн рублей своей покупательнице Полине Лурье. По его мнению, при таком повороте событий певицу снова бы полюбили, и она собирала бы стадионы.

Как считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, чтобы сохранить репутацию, Долиной нужно публично разъяснить свою позицию народу по ситуации вокруг продажи квартиры. Он посоветовал артистке брать пример с Филиппа Киркорова, оперативно реагировавшего на скандалы.

