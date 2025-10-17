Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле

В турецком городе Аланья в отеле было обнаружено тело российской туристки, сообщает Telegram-канал SHOT. Пожилая женщина лежала на полу в своем номере без признаков жизни.

69-летняя Ольга проживала в одной из гостиниц района Каргыджак. Персонал отеля обратил внимание на то, что постоялица перестала выходить из комнаты и не отзывалась на вопросы.

Сотрудники зашли проверить ее номер и обнаружили женщину без признаков жизни. Они немедленно вызвали на место полицию и службу медицинской помощи.

Тело россиянки было направлено в муниципальный морг для установления причины смерти. Полиция Аланьи в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.

