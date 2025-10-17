Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:37

Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле

SHOT: тело российской туристки обнаружили в отеле турецкой Аланьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В турецком городе Аланья в отеле было обнаружено тело российской туристки, сообщает Telegram-канал SHOT. Пожилая женщина лежала на полу в своем номере без признаков жизни.

69-летняя Ольга проживала в одной из гостиниц района Каргыджак. Персонал отеля обратил внимание на то, что постоялица перестала выходить из комнаты и не отзывалась на вопросы.

Сотрудники зашли проверить ее номер и обнаружили женщину без признаков жизни. Они немедленно вызвали на место полицию и службу медицинской помощи.

Тело россиянки было направлено в муниципальный морг для установления причины смерти. Полиция Аланьи в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело. Отмечалось, что девушка поехала работать в Таиланд, но попала в мошеннический центр, где обманывают людей на деньги. Однако иностранка не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели».

Позже стало известно, что убитая была участницей белорусской программы «Голос». Как сообщали журналисты, девушку звали Вера К., ей было 26 лет.

